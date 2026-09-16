Neuer Boss bei Boss

Hugo Boss hat einen neuen Aufsichtsratschef

Die britische Frasers Group ist Großaktionärin bei Hugo Boss und will den Modekonzern übernehmen. Nun stellt sie nach einem Machtkampf auch den neuen Aufsichtsratschef.

Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. (Archivbild)

Metzingen (dpa) - Der Modekonzern Hugo Boss hat einen neuen Aufsichtsratschef. Michael Murray, der Chef des an einer Übernahme von Boss arbeitenden Großaktionärs Frasers Group, sei vom Aufsichtsrat als dessen neuer Vorsitzender gewählt worden, teilte der Modekonzern in Metzingen mit. Murray war bereits seit Mai 2025 Mitglied in dem Gremium.

Dem Personalwechsel vorangegangen war ein Streit zwischen Vorgänger Stephan Sturm und der Frasers Group: Der frühere Aufsichtsratschef hatte nach der gescheiterten Übernahme durch den britischen Konzern zu Wochenbeginn verkündet, sein Mandat niederzulegen und aus dem Gremium auszuscheiden. Für ihn soll nun als Nachfolger im Aufsichtsrat der Wirtschaftsprüfer Robert Palmer gerichtlich bestellt werden.

Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus. Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war dabei schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Sturm war Mitglied und Chef des Gremiums seit Mai 2025.

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