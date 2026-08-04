Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage belastet Umsatz und Ergebnis
Zurückhaltung bei Konsumentinnen und Konsumenten drückt auf die Geschäftszahlen von Hugo Boss. Derweil läuft ein Übernahmeangebot eines Großaktionärs. Was sagt der Chef des Modekonzerns dazu?
Metzingen (dpa/lsw) - Eine maue Konsumstimmung insbesondere in Europa sowie der laufende Konzernumbau belasten den Modekonzern Hugo Boss. Umsatz und Ergebnis gingen im zweiten Quartal teils deutlich zurück. Dabei sieht Konzernchef Daniel Grieder Fortschritte bei der Restrukturierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds will sich das Unternehmen aus dem schwäbischen Metzingen stärker auf die Profitabilität konzentrieren als auf Wachstum.
Der Umsatz ging im Jahresvergleich insgesamt um zehn Prozent auf 905 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Vor allem in den Kernmärkten wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich verzeichnete Hugo Boss eine geringere Nachfrage.
Zudem machten sich Schließungen im eigenen Einzelhandel sowie eine geringere Fläche im Großhandel bemerkbar. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um 28 Prozent auf 59 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank um 32 Prozent auf 34 Millionen Euro.
Übernahmeangebot von Großaktionär
Hugo Boss befindet sich nach einer schwachen Entwicklung im Umbau und sieht sich dabei einem Übernahmeangebot seines Großaktionärs Frasers gegenüber. Das Unternehmen hält den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie jedoch für zu niedrig. Das Angebot der Briten läuft noch bis zum 13. August. An Hugo Boss war Frasers den Angaben der Schwaben zufolge Ende Juli mit gut 38 Prozent direkt beteiligt.
Grieder hob am Dienstag die langjährige Partnerschaft und die konstruktive Beziehung hervor. Frasers glaube an die Strategie von Hugo Boss und an das Management, sagte Grieder.