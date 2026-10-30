Hund aus vier Meter tiefem Schacht gerettet
Der Terrier-Mix fällt auf einem Feld in Hessen in ein tiefes Loch - ohne Chance, aus eigener Kraft herauszukommen. Doch für ihn und seinen Halter gibt es ein glückliches Ende.
Okriftel (dpa) - Auf einmal war er weg: Ein schwarzer Terrier-Mix hat seinen Besitzer und die Feuerwehr des hessischen Ortes Hattersheim auf Trab gehalten. Bei einem Spaziergang über ein Feld in Okriftel sei der abgeleinte Hund am Donnerstagnachmittag plötzlich verschwunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hattersheim. Einsatzkräfte fanden ihn hilflos in einem vier Meter tiefen Schacht inmitten eines zugewachsenen Gebüschs.
Rund eine Stunde dauerte die Rettungsaktion. Mit Hilfe einer Teleskopleiter habe man den Hund aus dem Schacht gezogen, so der Feuerwehrsprecher. Kräfte der Tierrettung seien zur Unterstützung hinzugezogen worden. Der Hund hatte Glück im Unglück: Bei seinem Sturz verfehlte er mehrere Metallstreben, die in den Schacht hineinragten.