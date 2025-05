Hund beißt Kind in Freiburg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (dpa) - Ein vier Jahre alter Junge ist in der Freiburger Altstadt von einem Hund gebissen worden. Er wurde leicht im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Junge gehörte zu einer Familie mit zwei Kindern, die am Samstagnachmittag in Höhe der Gaststätte «Schlappen» zu Fuß unterwegs war. Als der Vierjährige versehentlich einen vorbeilaufen Hund leicht berührt habe, habe dieser nach dem Jungen geschnappt. «Da der Vater seinen Jungen in diesem Moment geistesgegenwärtig zurückgezogen hatte, konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden», hieß es.