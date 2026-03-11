Tiere

Hund stirbt beim Gassigehen - auch Besitzerin verletzt sich

Eine Frau kämpft um das Leben ihrer Hündin, nachdem das Tier eine unbekannte Substanz frisst - und verletzt sich dabei selbst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Lichtenwald (dpa/lsw) - Eine Hündin hat bei einem Spaziergang im Kreis Esslingen etwas Unbekanntes gefressen und ist kurz darauf gestorben. Die 58-jährige Besitzerin habe noch versucht, die Substanz aus dem Mund zu holen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie sich verletzt. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Die 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Ort und die Umgebung wurden von der Polizei durchsucht, verdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden, wie es hieß. Die unbekannte Substanz sei teilweise gesichert worden und müsse noch analysiert werden. Ob es sich dabei um einen Giftköder handelt, ist bislang ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte Substanz versprüht – Sieben Verletzte in Neu-Ulm
Großeinsatz

Unbekannte Substanz versprüht – Sieben Verletzte in Neu-Ulm

Videoaufnahmen zeigen zwei Verdächtige beim Versprühen einer Substanz. Die Polizei ermittelt – um was handelt es sich?

09.02.2026

Unbekannte Substanz auf Obst: Verdächtiger festgenommen
Kriminalität

Unbekannte Substanz auf Obst: Verdächtiger festgenommen

Ein merkwürdiger Vorfall in zwei Lebensmittelmärkten sorgt in Fulda für Aufregung: Was das Gesundheitsamt rät und was mit der betroffenen Ware passieren soll.

20.11.2025

Ausgesetzte und kranke Hündin auf Feldweg entdeckt
Tiere

Ausgesetzte und kranke Hündin auf Feldweg entdeckt

Eine Passantin entdeckt einen einsamen Hund an einem Straßenschild angeleint. Der Fund dürfte der Polizei zufolge Schlimmeres verhindert haben.

19.05.2025

Mehr als 800 Verstöße gegen Tierschutz im Südwesten - Dutzende Giftköder
Kriminalität

Mehr als 800 Verstöße gegen Tierschutz im Südwesten - Dutzende Giftköder

Erschlagene Schwäne, vergiftete Hunde, Schüsse auf Tauben mit Luftgewehren - die Behörden erfassten 2024 viele Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Nur rund zwei Drittel der Taten wurden aufgeklärt.

06.04.2025

Tiere

Entlaufene Hündin taucht allein bei der Polizei auf

Da staunte wohl auch die Polizei nicht schlecht: Eine Hündin rannte nach einem Unfall der Besitzerin fort. Am nächsten Tag tauchte das Tier auf - an einer Polizeiwache.

29.11.2023