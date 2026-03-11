Hund stirbt beim Gassigehen - auch Besitzerin verletzt sich

Lichtenwald (dpa/lsw) - Eine Hündin hat bei einem Spaziergang im Kreis Esslingen etwas Unbekanntes gefressen und ist kurz darauf gestorben. Die 58-jährige Besitzerin habe noch versucht, die Substanz aus dem Mund zu holen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie sich verletzt. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Die 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.