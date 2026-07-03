Zugunglück

Hund von S-Bahn erfasst - Tier gestorben

Ein freilaufender Hund wird von einer Bahn erfasst. Wie konnte das Tier auf die Gleise gelangen?

Die Bundespolizei versucht, den Hundehalter zu ermitteln. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Bundespolizei versucht, den Hundehalter zu ermitteln. (Symbolbild)

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Ein freilaufender Hund ist auf einer Bahnstrecke bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von einer S-Bahn erfasst worden. Nach Polizeiangaben starb das Tier am Donnerstag noch an der Unfallstelle. Der Lokführer habe noch versucht, den Zug, der in Richtung Benningen unterwegs war, mit einer Schnellbremsung anzuhalten. Im Zug wurde den Angaben nach niemand verletzt.

Versuche der Bundespolizei, den Hundehalter unter anderem mit dem implantierten Chip des Hundes ausfindig zu machen, seien bisher erfolglos gewesen. Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben außerdem, wie der Hund auf die Gleise kommen konnte.

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