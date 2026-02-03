Tiere

Hunde fallen Frau an – Biss in den Unterarm

Eine Frau ist mit ihren Hunden in Göppingen unterwegs. Sie trifft eine andere Hundehalterin mit ihren Tieren – doch diese reißen sich los.

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Hundeangriffs in Göppingen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Hundeangriffs in Göppingen. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Drei Hunde sollen in Göppingen eine Frau angefallen haben. Polizeiangaben zufolge erlitt die 52-Jährige einen Biss in den Unterarm. Sie war am Montagmorgen mit ihren eigenen zwei Hunden unterwegs, als ihr eine andere Hundehalterin begegnet sein soll. Deren drei Tiere sollen sich losgerissen und die 52-Jährige angefallen haben, so dass sie zu Boden stürzte. Bei den drei Tieren soll es sich demnach um Staffordshire Terrier gehandelt haben.

Die Hunderasse zählt zu den sogenannten Listenhunden, deren Haltung an spezielle Auflagen geknüpft ist. Ihre unbekannte Halterin soll die drei Tiere wieder unter Kontrolle gebracht haben und weitergegangen sein. Die angegriffene Frau erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

