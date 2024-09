Hunderte demonstrieren in Hessen für Klimaschutz

Frankfurt/Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Hunderte Menschen sind auch in Hessen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hatte erneut bundesweit zum «globalen Klimastreik» aufgerufen. In Frankfurt beteiligten sich nach einer vorsichtigen Schätzung der Polizei 400 Demonstrantinnen und Demonstranten an einer Kundgebung.