Migration

Hunderte Schleuser an Grenzen festgenommen

Die verstärkten Grenzkontrollen in Baden-Württemberg führen zu mehr Festnahmen.

Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hunderte Schleuser an Grenzen festgenommen
Migration

Hunderte Schleuser an Grenzen festgenommen

Die verstärkten Grenzkontrollen in Baden-Württemberg führen zu mehr Festnahmen.

07.06.2025

GdP: Wenig Asylsuchende an den Grenzen - Schleuser warten ab
Grenzkontrollen

GdP: Wenig Asylsuchende an den Grenzen - Schleuser warten ab

Seit rund einer Woche weisen Polizisten an den deutschen Landgrenzen auch Asylsuchende zurück. Viele seien seither nicht gekommen, heißt es von der Gewerkschaft der Polizei.

15.05.2025

Innenminister Strobl begrüßt verstärkte Grenzkontrollen
Migration

Innenminister Strobl begrüßt verstärkte Grenzkontrollen

Kurz nach seinem Amtsantritt kündigt der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein strengeres Vorgehen an den Grenzen an. Den Innenminister von Baden-Württemberg hat er dabei an seiner Seite.

07.05.2025

Grenzkontrollen verursachen keine großen Staus
Erste Bilanz

Grenzkontrollen verursachen keine großen Staus

Seit vergangenem Montag gibt es stationäre Kontrollen im Reiseverkehr auch an den Landgrenzen im Norden und Westen von Deutschland. Ein großes Verkehrschaos hat das bislang nicht verursacht.

21.09.2024

Grenzkontrollen wegen der EM: 275 Schleuser festgenommen
Bilanz der Polizei

Grenzkontrollen wegen der EM: 275 Schleuser festgenommen

Während der Fußball-EM gab es Binnenkontrollen an allen deutschen Grenzen. Die Bundespolizei zieht jetzt Bilanz.

24.07.2024