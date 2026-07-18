ICE fährt bei Hanau in Schafsherde - Strecke gesperrt

Hanau (dpa/lhe) - Ein ICE ist auf der Strecke zwischen Offenbach und Hanau mit einer wohl ausgebüxten Schafsherde zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Morgen seien 10 bis 15 Schafe getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. In dem Zug saßen demnach um die 120 Fahrgäste, von denen niemand verletzt wurde. Der Zugfahrer musste notbremsen. Die Strecke sei noch immer gesperrt. Betroffen ist laut RMV die S9.

Wie genau die Herde auf die Gleise gelangt war, muss nach Angaben der Bundespolizei noch geklärt werden. Der Schäfer sei bereits am Bahnhof in Hanau angekommen. Dort wird nun auch der ICE gereinigt, der nach dem Unfall in den Bahnhof gezogen wurde. Von der Strecke werden unterdessen noch die toten Schafe entfernt. Zunächst hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.