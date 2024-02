ICE-Züge fahren nach Metalldiebstahl Umleitungen

Düsseldorf (dpa) - Ein Metalldiebstahl hat auf der viel befahrenen Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen Köln und Frankfurt am Main zu gravierenden Auswirkungen auf die ICE-Verbindungen geführt. Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag stellten Techniker der Deutschen Bahn im Raum Siegburg/Bonn einen Metalldiebstahl in beiden Fahrrichtungen fest, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf Anfrage der dpa mitteilte. «Aktuell ist der betreffende Streckenabschnitt für die Dauer der Reparaturarbeiten gesperrt», erklärte sie. Die ICE-Züge fahren den Angaben zufolge in dieser Zeit über Umleitungsstrecken.