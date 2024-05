IG BAU bringt Warnstreiks auch nach Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - Die bundesweiten Warnstreiks am Bau sind am Mittwoch auch in Hessen angekommen. Im Frankfurter DGB-Haus versammelten sich rund 150 streikende Bauarbeiter von 30 gezielt ausgewählten Baustellen aus dem Rhein-Main-Gebiet, wie Hans-Joachim Rosenbaum von der IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) berichtete. Die meist kleineren Baustellen im Straßen- und Tiefbau stünden still. Auch in den kommenden Tagen seien in Hessen weitere Warnstreiks geplant, am Donnerstag beispielsweise im Raum Gießen.