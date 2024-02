IG Metall Mitte: Nächste Tarifrunde geht um Geld und Zeit

Wiesbaden (dpa) - Die IG Metall hat auch in ihrem Bezirk Mitte damit begonnen, die Forderungen für die im Herbst anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie zu beraten. In Wiesbaden sind dazu am Donnerstag rund 200 Betriebsräte und Mitglieder von Tarifkommissionen zusammengekommen. Es geht um die Arbeitsbedingungen von rund 400.000 Beschäftigten in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

Es geht zwar nur um relativ wenige Beschäftigte. Aber für die IG Metall hat der Tarifkonflikt mit dem Windanlagenbauer so etwas wie eine Pilotfunktion. Deutschlands größte Gewerkschaft will weit mehr.

Die Tarifbindung nimmt in Deutschland seit Jahren ab. Zuletzt arbeiteten noch rund die Hälfte der Arbeitnehmer in Betrieben, die an Flächen- oder Haustarife gebunden sind. Die Verträge für die zentrale Metall- und Elektroindustrie mit Schlüsselsparten wie Maschinenbau und Auto laufen Ende September aus. Die IG Metall will ihre Forderung im Juni beschließen. Am 28. Oktober endet die Friedenspflicht und Warnstreiks werden möglich.