Igel gesucht: Landesamt ruft Menschen zum Mitmachen auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein halbes Jahr nach einem Aufruf an alle zur Igel-Beobachtung in Hessen sind bislang rund 750 Meldungen beim Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) eingegangen. Bis zum Stichtag 18. Oktober 2024 registrierten etwa 600 Bürgerinnen und Bürger ihre Sichtungen, wie eine Sprecherin des HLNUG in Wiesbaden mitteilte. Diese Angaben ließen allerdings keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Igel zu. Das Projekt läuft weiter.