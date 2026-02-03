Steuerstrafverfahren

Illegal Autos eingeführt - Tuning-Werkstatt im Zoll-Visier

In einer Tuning-Werkstatt im Rems-Murr-Kreis wird an teuren Sportwagen gebastelt. Doch die Herkunft der Wagen ruft den Zoll auf den Plan.

In einer Tuning-Werkstatt im Rems-Murr-Kreis sind laut Zoll unerlaubt Autos zerlegt worden. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
In einer Tuning-Werkstatt im Rems-Murr-Kreis sind laut Zoll unerlaubt Autos zerlegt worden. (Symbolbild)

Winnenden (dpa/lsw) - Weil er unerlaubt teure Fahrzeuge aus Großbritannien und der Schweiz zerlegt haben soll, ist gegen den Betreiber einer Tuning-Werkstatt im Rems-Murr-Kreis ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden. Gegen ihn besteht der Verdacht der Steuerhehlerei wegen des mutmaßlichen Besitznehmens von Nicht-Unionswaren, wie der Zoll mitteilte. Zudem müsse er nachträglich Einfuhrabgaben von 16.500 Euro zahlen.

Zollkontrolleure haben bei einem unangekündigten Besuch in der Werkstatthalle einen Sportwagen und eine Limousine gefunden, die beide bereits zerlegt waren. Ein Auto stammte aus Großbritannien, eines aus der Schweiz. Zollpapiere dazu legte der Werkstattbetreiber nicht vor. Seinen Angaben nach befanden sich die Halter wieder in ihren Herkunftsländern und es wurden bereits neue Fahrzeugteile eingebaut. Da beide Fahrzeuge außerhalb der Europäischen Union zugelassen waren und vorschriftswidrig in die EU befördert wurden, mussten sie nachverzollt werden.

Ursprünglich waren die Zollkontrolleure wegen eines dritten Autos in die Werkstatt gekommen. Die Werkstatt hatte im Vorfeld ein defektes Auto ebenfalls aus der Schweiz zur Einfuhr angemeldet, jedoch auch Wochen danach nicht gemäß Pflicht dem Zollamt vorgeführt. Der Verbleib dieses Wagens ist noch immer Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Zollsprecher sagte.

