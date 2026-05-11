Illegale Prostitution in Massagesalon - zwei Festnahmen
Zwei Frauen werden bei einer Kontrolle in einem Massagesalon im Wetteraukreis festgenommen. Der Verdacht: illegaler Aufenthalt und Arbeiten ohne Genehmigung.
Gießen (dpa/lhe) - Bei der Kontrolle eines Massagesalons im Wetteraukreis sind zwei Frauen im Alter von 54 und 39 Jahren festgenommen worden. Gegen sie laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und des Arbeitens ohne Arbeitsgenehmigung, teilte das Hauptzollamt Gießen mit.
Demnach habe der Zoll vergangene Woche aufgrund eines eingegangenen Hinweises einen Lockvogel in den Salon geschickt. Diesem seien von einer der Frauen neben Massagedienstleistungen auch sexuelle Handlungen angeboten worden.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde nach Angaben des Zollamts festgestellt, dass die aus China stammende 39-jährige Frau keine Ausweisdokumente bei sich hatte. Im Nachbarraum sei die 54-jährige, ebenfalls aus China stammende Frau gerade dabei gewesen, Spuren sexueller Handlungen zu beseitigen. Auch sie habe keine Aufenthalts- und Arbeitspapiere vorweisen können. Die zuständige Ausländerbehörde sei eingeschaltet worden.