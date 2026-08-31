Polizei stoppt Veranstaltung

Illegaler Rave mit rund 300 Menschen in Naturschutzgebiet

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald feiern rund 300 Menschen in einem Schutzgebiet. Anwohner rufen die Polizei.

Die Polizei stellte rund 210 Personalien fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei stellte rund 210 Personalien fest. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Rund 300 Menschen haben im Rheinwald bei Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) an einer offenbar nicht genehmigten Rave-Veranstaltung teilgenommen. Nach Polizeiangaben war eine Bühne mit einer umfangreichen Lautsprecheranlage für einen DJ in dem Landschaftsschutzgebiet aufgebaut. Zudem sei vor Ort ein Ausschank betrieben worden.

Zahlreiche Anwohner beschwerten sich den Angaben zufolge wegen Ruhestörungen bei der Polizei. Einige Stunden später betraten Einsatzkräfte dann das Veranstaltungsgelände, schalteten die Musikanlage aus und beschlagnahmten sie. 

Im weiteren Verlauf bauten Mitarbeiter des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuenburg die Bühnenanlage ab. Die anwesenden Menschen verhielten sich während der Maßnahmen insgesamt friedlich, die Beamten stellten vor Ort rund 210 Personalien fest. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sollen nun eingeleitet werden. Die Ermittlungen laufen.

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