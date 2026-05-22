Illegales Glücksspiel – Polizei findet sechsstellige Summe
Polizisten vermuten in einer versiegelten Gaststätte in Frankfurt erneut illegales Glücksspiel. Sie haben den richtigen Verdacht – und sichern eine hohe Geldsumme.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Kontrolle wegen illegalen Glücksspiels in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei eine sechsstellige Euro-Summe sichergestellt. Die Beamten hatten in der Nacht zum Freitag ein reges Kommen und Gehen der eigentlich geschlossenen Gaststätte in der Nähe der Einkaufsmeile Zeil festgestellt. Denn bereits am Montag war diese wegen illegalen Glücksspiels aufgefallen - und versiegelt worden, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.
Die Polizisten hatten den richtigen Riecher. Sie kontrollierten etwa 20 Personen und stellten Geld im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich sicher. Gegen den Betreiber wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.