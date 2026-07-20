Fußball

«Im Austausch»: Zukunft von jungem VfB-Offensivduo offen

Jeweils zwei Tore im Test, doch wie geht es für Milosevic und Jovanovic weiter? Der VfB Stuttgart sucht nach Vereinen, die den Talenten Spielpraxis bieten können.

Soll sich empfehlen: Jovan Milosevic. (Archivbild) Foto: Jennifer Kramer/dpa
Soll sich empfehlen: Jovan Milosevic. (Archivbild)

Balingen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart prüft Leihen für seine Offensivtalente Jovan Milosevic und Lazar Jovanovic. Beide empfahlen sich beim 7:0 (4:0) im Testspiel beim Fünftligisten TSG Balingen mit je zwei Toren.

«Er geht gut mit seiner Situation um und wir sind im Austausch», sagte Trainer Sebastian Hoeneß über Milosevic. An der Qualität des 20 Jahre alten Serben bestünden keine Zweifel, erklärte der Coach. «Aber es geht darum, wie die Chancen stehen, zu spielen. Er ist ein junger Spieler.»

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth lobte den Auftritt des Leih-Rückkehrers, der vergangene Saison bei Werder Bremen Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte. Gleichwohl dürfe man die Leistung - gekrönt von einem Fallrückzieher - auch nicht überbewerten. «Man muss das richtig einsortieren», sagte Wohlgemuth. «Aber er war sofort im Spiel, ist immer bereit und total anpassungsfähig.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch für Jovanovic sucht der VfB eine Lösung mit möglichst viel Spielpraxis, bestätigte Hoeneß. Der 19-Jährige hatte in der vergangenen Saison lange mit Rückenproblemen zu kämpfen und ist für die zweite Mannschaft nicht spielberechtigt. «Wir beobachten die Situation auf dem Transfermarkt», erklärte der Coach, der von einem «fast perfekten» Testspiel-Auftakt sprach.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Werder Bremen leiht Stürmer vom VfB Stuttgart aus
Fußball-Bundesliga

Werder Bremen leiht Stürmer vom VfB Stuttgart aus

Die Stürmersuche in Bremen ist endlich vorbei. Ein 20 Jahre alter Serbe soll die Probleme an der Weser lösen.

11.01.2026

VfB Stuttgart im Test gegen Eindhoven 4:4
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart im Test gegen Eindhoven 4:4

In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt der VfB Stuttgart gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven unentschieden.

19.07.2025

Nächstes Offensivtalent: VfB holt Serben Jovanovic
Fußball-Bundesliga

Nächstes Offensivtalent: VfB holt Serben Jovanovic

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat den serbischen Offensivspieler Lazar Jovanovic verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von Roter Stern Belgrad und gilt nicht nur in seiner Heimat als großes Talent.

08.07.2025

DFB-Pokal

VfB Stuttgart zieht mühelos in zweite Pokalrunde ein

Der VfB Stuttgart gewinnt sein erstes Pflichtspiel der Saison. Der Bundesligist entscheidet das schwäbische Duell im DFB-Pokal gegen Viertligist TSG Balingen souverän.

12.08.2023

Saisonvorbereitung

VfB Stuttgart müht sich zu spätem Sieg im ersten Testspiel

09.07.2023