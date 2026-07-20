«Im Austausch»: Zukunft von jungem VfB-Offensivduo offen

Balingen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart prüft Leihen für seine Offensivtalente Jovan Milosevic und Lazar Jovanovic. Beide empfahlen sich beim 7:0 (4:0) im Testspiel beim Fünftligisten TSG Balingen mit je zwei Toren.

«Er geht gut mit seiner Situation um und wir sind im Austausch», sagte Trainer Sebastian Hoeneß über Milosevic. An der Qualität des 20 Jahre alten Serben bestünden keine Zweifel, erklärte der Coach. «Aber es geht darum, wie die Chancen stehen, zu spielen. Er ist ein junger Spieler.»

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth lobte den Auftritt des Leih-Rückkehrers, der vergangene Saison bei Werder Bremen Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte. Gleichwohl dürfe man die Leistung - gekrönt von einem Fallrückzieher - auch nicht überbewerten. «Man muss das richtig einsortieren», sagte Wohlgemuth. «Aber er war sofort im Spiel, ist immer bereit und total anpassungsfähig.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum