Im Stadion zusammengebrochen: Magdeburg trauert um Fan

Magdeburg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg trauert um einen Anhänger, der beim letzten Heimspiel im Stadion zusammengebrochen war. «Mit tiefer Bestürzung und großer Trauer haben wir die Nachricht erhalten, dass der Fan, der beim vergangenen Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf der Nordtribüne zusammengebrochen war und noch im Stadion reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist», teilte der Club aus Sachsen-Anhalt mit. Trotz aller medizinischer Bemühungen habe sein Leben nicht gerettet werden können.