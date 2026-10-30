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Im Stadion zusammengebrochen: Magdeburg trauert um Fan

Beim Heimspiel gegen den KSC bricht ein Fan auf der Nordtribüne zusammen und muss reanimiert werden. Nun trauert der 1. FC Magdeburg um den Anhänger.

Der Fan war beim Heimspiel des FCM zusammengebrochen. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa
Der Fan war beim Heimspiel des FCM zusammengebrochen. (Archivbild)

Magdeburg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg trauert um einen Anhänger, der beim letzten Heimspiel im Stadion zusammengebrochen war. «Mit tiefer Bestürzung und großer Trauer haben wir die Nachricht erhalten, dass der Fan, der beim vergangenen Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf der Nordtribüne zusammengebrochen war und noch im Stadion reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben ist», teilte der Club aus Sachsen-Anhalt mit. Trotz aller medizinischer Bemühungen habe sein Leben nicht gerettet werden können.

Der Club bedankte sich bei den Fans auf der Nordtribüne, die am vergangenen Samstag bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unverzüglich Erste Hilfe geleistet hatten. «Die gesamte FCM-Familie steht in diesen schweren Stunden zusammen. Unser tief empfundenes Beileid und unser ganzes Mitgefühl gelten seinen Angehörigen und Freunden. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Trost für die kommende Zeit», hieß es weiter.

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