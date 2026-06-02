Elektromobilität

Immer mehr E-Busse rollen durch Baden-Württemberg

Die Zahl der E-Busse im Südwesten wächst: Noch ist keine Stadt komplett umgestiegen, doch einige haben ehrgeizige Ziele.

Ein E-Bus wird in Stuttgart an einer Stromtankstelle aufgeladen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein E-Bus wird in Stuttgart an einer Stromtankstelle aufgeladen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Städte Baden-Württembergs wollen ihre Busflotten vollständig auf Elektroantrieb umstellen. Freiburg und Mannheim haben es sich bis 2030 zum Ziel gesetzt, ihre Busse auf einen E-Antrieb umzustellen, wie es vom Landesverkehrsministerium hieß. Auch in Stuttgart gibt es solche Bestrebungen: In der Innenstadt sollen bis Ende 2027 ausschließlich Elektrobusse fahren.

E-Bus-Zahl mehr als verfünffacht

Komplett umgestiegen ist bislang keine Stadt im Südwesten. In den vergangenen Jahren zeichnet sich jedoch eine klare Entwicklung ab: Fuhren 2021 noch rund 80 E-Busse durch das Land, sind es heute bereits 479. 

Das Landesverkehrsministerium fördert allein in diesem Jahr die Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen mit 48 Millionen Euro. Dadurch sollen 213 neue emissionsfreie Linienbusse und fünf Bürgerbusse angeschafft werden.

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Insgesamt sind inzwischen 4,25 Prozent der Busflotte in Baden-Württemberg vollelektrisch, hieß es vom Verkehrsministerium. Hinzu kommen 1.202 Hybridbusse und 21 gasbetriebene Fahrzeuge.

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