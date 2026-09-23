Immer weniger Blitze in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg blitzt es immer seltener. Im laufenden Jahr gab es im Südwesten 129.100 Blitzendlandungen, wie aus Zahlen des Münchner Blitzortungsunternehmens Nowcast hervorgeht. Damit ist die Blitzdichte 22 Prozent geringer als der Mittelwert aus den Jahren 2016 - 2025. Im Ländervergleich liegt Baden-Württemberg hinter Bayern mit 226.000 und Niedersachsen mit 178.200 Entladungen auf Platz drei.

Auch bundesweit werden immer weniger Blitze gezählt. 1,06 Millionen Mal hat es 2026 den Angaben zufolge bisher geblitzt. Die Zahl liege zwar etwa 15 Prozent unter dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre, aber deutlich über dem «Rekordtief» im Jahr 2025 mit knapp 720.000 Entladungen.

In die Zählung flossen alle Blitze ein – also die, die auf dem Boden einschlugen, und die, die die Erde nicht berührten. In anderen Statistiken wurden bundesweit weniger Blitze vermerkt. Der österreichische Informationsdienst Aldis/Blids etwa registrierte bislang 135.085 Blitze (Stand 22. September). Für die Statistik wurden nur Erdblitze gezählt, keine Entladungen zwischen Wolken. Zudem wurde jeder Blitz nur einmal gezählt, auch wenn es in ihm mehrere Entladungen gab, der Blitz also flackerte.

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