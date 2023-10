Immobilieneigentümer scheuen Investitionen in Wohnungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Viele Immobilieneigentümer in Hessen schrecken laut einer Umfrage vor Investitionen in Mietwohnungen zurück. In einer Erhebung der Eigentümerverbände Haus und Grund Hessen sowie Haus und Grund Frankfurt gaben lediglich 15 Prozent der Teilnehmer an, weitere Investitionen zu planen. Rund 60 Prozent schlössen dies aus, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Wichtigste Hürde sei mangelndes Vertrauen in eine «verlässliche Wohnungspolitik».