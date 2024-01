Immobilienverband: Mehr Anstrengungen gegen Wohnungsmangel

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wohnungswirtschaft fordert von der neuen hessischen Landesregierung mehr Anstrengungen gegen den Wohnungsmangel in Hessen. Im Land fehlten bis 2040 etwa 360.000 Wohnungen, rechnete der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW Südwest) mit Sitz in Frankfurt am Donnerstag vor. Besonders groß sei das Defizit im unteren Preissegment.