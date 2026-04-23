Bundestag

Immunität zweier Abgeordneter von AfD und Linke aufgehoben

Abgeordnete des Bundestags genießen parlamentarische Immunität, die sie vor Strafverfolgung schützt. Doch das Parlament kann die Immunität aufheben - und hat das in zwei Fällen getan.

Der AfD-Politiker Hannes Gnauck machte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe selbst öffentlich. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Der AfD-Politiker Hannes Gnauck machte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe selbst öffentlich. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Hannes Gnauck und der Linke-Politikerin Gökay Akbulut aufgehoben. Das Parlament stimmte am Abend einstimmig für entsprechende Beschlussempfehlungen des Immunitätsausschusses. 

Beim Brandenburger AfD-Politiker Gnauck genehmigte der Bundestag die Durchführung eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens. Es geht um ein Verfahren aus seiner Bundeswehr-Zeit, wie Gnauck auf dem Portal X bekanntmachte. Im Fall der baden-württembergischen Abgeordneten Akbulut genehmigte der Bundestag die Durchführung eines Strafverfahrens gegen die Abgeordnete. Worum es dabei geht, blieb zunächst unklar. 

Gnauck war von 2014 bis 2021 Soldat auf Zeit. Laut einem von dem Abgeordneten auf X verbreiteten Dokument wird ihm vorgeworfen, seine Dienstpflichten verletzt zu haben. Unter anderem, weil er für die damalige AfD-Jugendorganisation Junge Alternative aktiv war, nachdem diese vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft worden war. Demnach werden ihm auch Sympathiebekundungen auf Facebook für die AfD Brandenburg und den später aufgelösten «Flügel» um den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke vorgehalten, die damals ebenfalls als Verdachtsfall eingestuft wurden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gnauck zeigte sich in einem auf X verbreiteten Video überzeugt, dass das Verfahren am Ende eingestellt werden wird. «Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man keine disziplinarrechtliche Würdigung erfahren sollte, nur weil man die demokratische, größte Opposition im Deutschen Bundestag liked bei Facebook oder die dazugehörige Jugendorganisation.» Vor zwei Jahren - in der vorherigen Legislaturperiode - war Gnauck im Zusammenhang mit den Vorwürfen schon einmal die Immunität entzogen worden.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittlungen gegen zwei Bundestags-Abgeordnete
Immunität aufgehoben

Ermittlungen gegen zwei Bundestags-Abgeordnete

Abgeordnete des Bundestags genießen parlamentarische Immunität, die sie vor Strafverfolgung schützt. Doch das Parlament kann die Immunität aufheben - und hat das in zwei Fällen getan.

05.06.2025

Ermittlungen gegen Linken-Abgeordnete nach Vorfall in Zug
Auseinandersetzung

Ermittlungen gegen Linken-Abgeordnete nach Vorfall in Zug

Die Bundestagsabgeordnete Akbulut berichtet Ende Januar, sie sei in einem Zug angegriffen worden. Das hat ein Nachspiel - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen die Linken-Politikerin.

18.03.2025

Zwei AfD-Abgeordnete verlieren Immunität - Durchsuchungen
Bundestag

Zwei AfD-Abgeordnete verlieren Immunität - Durchsuchungen

Innerhalb eines Tages hebt der Bundestag die Immunität von gleich zwei AfD-Parlamentariern auf. Die Fälle sind unterschiedlich gelagert. Aber beide halten das Vorgehen für politisch motiviert.

17.05.2024

Bundestag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Gnauck auf
Parteien

Bundestag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Gnauck auf

Erneut hebt das Parlament die Immunität eines AfD-Abgeordneten auf, um Ermittlungen zu ermöglichen. Der sieht darin einen Versuch, die Wahlchancen seiner Partei zu verschlechtern.

16.05.2024

Haftbefehl

Abgeordnete Akbulut in Türkei kurzzeitig festgenommen

Anfang des Monats war die Linke-Bundestagsabgeordnete stundenlang von der Polizei festgehalten worden. Der Haftbefehl sei wegen «angeblicher Terrorpropaganda» ausgestellt worden.

13.08.2023