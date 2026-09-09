In diesen Bezirken könnte die Kfz-Versicherung teurer werden

Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Für mehr als 1,6 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer in Baden-Württemberg hat sich die Einstufung bei den Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung verschlechtert. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit.

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist der Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern abhängig ist. Die Regionalklassen spiegeln die Schadensbilanzen der Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet, wie der Verband mitteilte.

Hier könnte es bei der Kfz-Haftpflicht bald teurer werden

Bei der Haftpflichtversicherung erhöhten sich laut GDV die Regionalklassen in neun Bezirken für rund 1,6 Millionen Menschen und sanken in zwei Bezirken für rund 190.000 Versicherte. Demnach verschlechterten sich die Einstufungen in Stuttgart, Reutlingen, Böblingen, Göppingen, Heilbronn (Stadt), Heilbronn (Land), Ludwigsburg, Mannheim und im Ortenaukreis. Der Alb-Donau-Kreis und Freiburg/Breisgau verbesserten ihre Einstufung.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Und hier bei der Kaskoversicherung

In der Kaskoversicherung wurden laut GDV elf der 44 Zulassungsbezirke in Baden-Württemberg schlechter eingestuft. Betroffen seien dadurch 800.000 Autofahrer. Bei der Vollkaskoversicherung verschlechterten sich demnach die Zulassungsbezirke Böblingen, Freiburg/Breisgau, Heilbronn (Land), Mannheim, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Enzkreis und Hohenlohekreis. Bei der Teilkaskoversicherung Heilbronn (Land), Lörrach und Zollern/Albkreis. Biberach/Riss, Sigmaringen sowie der Ostalbkreis und Bodenseekreis verbesserten sich.

Breisgau mit der besten Schadenbilanz

Die beste Schadenbilanz erreichten Autofahrerinnen und Autofahrer in Breisgau/Hochschwarzwald. In Pforzheim war die Schadenbilanz hingegen am schlechtesten.