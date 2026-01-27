In diesen Regionen hat es wegen Glätte im Südwesten gekracht

Ulm/Ravensburg (dpa/lsw) - In der Nacht hat es in Baden-Württemberg vereinzelt Unfälle wegen glatter Straßen gegeben. Die Polizeipräsidien Ulm und Ravensburg berichteten über mehrere Einsätze. In Bereich um Ulm gab es laut einem Polizeisprecher einzelne Unfälle, allerdings sei die Anzahl nicht ungewöhnlich. Wie viele es genau waren, war zunächst unklar. Auch wie viele davon Glätte als Ursache hatten, war nicht bekannt.