Indisches Flugzeug stoppt nach Bombendrohung in Frankfurt

Frankfurt (dpa) - Ein indisches Flugzeug mit 147 Passagieren an Bord ist wegen einer Bombendrohung auf dem Weg vom Flughafen Delhi nach London auf dem Frankfurter Flughafen notgelandet. Die Drohung sei über die Plattform X erfolgt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. Darin habe gestanden, dass eine Bombe an Bord des Flugzeuges der Fluggesellschaft Vistara platziert worden sei.