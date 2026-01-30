Verbraucherpreise

Inflationsrate auf niedrigsten Stand seit November 2024

Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent. Was hat die Inflation angetrieben - und wodurch wurde sie gedämpft?

Die Teuerung bei Nahrungsmitteln verstärkte sich wieder. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Die Teuerung bei Nahrungsmitteln verstärkte sich wieder. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sinkende Energiepreise haben die Inflationsrate in Hessen im Januar auf den niedrigsten Stand seit November 2024 sinken lassen. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf der Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Januar 2025 um 2,1 Prozent. «Dabei dämpften vor allem sinkende Energiepreise die Inflation, während sich Dienstleistungen weiterhin überdurchschnittlich verteuerten», erläuterten die Experten. Im Dezember 2025 hatte die Inflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Heizöl und Strom wurden günstiger - Kraftstoffe wurden teurer

Im Vorjahresvergleich sanken die Preise für Energie im Januar 2026 durchschnittlich um 1,7 Prozent, wie das Landesamt mitteilte. Dies sei auf geringere Preise für Heizöl (minus 8,2 Prozent), Strom (minus 4,6 Prozent) und Erdgas (minus 2,6 Prozent) zurückzuführen. Deutlich teurer wurden indes Brennholz und Holzpellets (plus 10,0 Prozent). Kraftstoffe verteuerten sich der Statistik zufolge um 0,8 Prozent.

Die Preise für Dienstleistungen (ohne Wohnungsmieten) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat überdurchschnittlich um 3,7 Prozent und wirkten somit inflationstreibend, wie das Landesamt weiter mitteilte.

Zucker und Honig überdurchschnittlich teurer 

Die Teuerung bei Nahrungsmitteln verstärkte sich laut Landesamt im Januar wieder: Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich hier die Preise um 2,0 Prozent. Überdurchschnittlich mehr als im Januar 2025 kosteten Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (plus 9,4 Prozent). Für Obst mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 5,5 Prozent mehr bezahlen als im Januar 2025.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verbraucherpreise ziehen leicht an
Inflationsrate

Verbraucherpreise ziehen leicht an

Die im Vorjahresvergleich günstigeren Energiepreise dämpften im Juli zwar weiter die Gesamtinflation, allerdings weniger stark als noch im Juni. Erstaunlich war die Entwicklung bei Kaffee und Tee.

31.07.2025

Inflationsrate seit April erstmals wieder gestiegen
Preise

Inflationsrate seit April erstmals wieder gestiegen

Die Inflationsrate hatte im September den niedrigsten Stand seit mehr als dreieinhalb Jahren erreicht. Nun ist sie wieder gestiegen. Inflationstreiber waren vor allem die Preise für Dienstleistungen.

30.10.2024

Inflationsrate in Hessen schwächt sich deutlich ab
Teuerung

Inflationsrate in Hessen schwächt sich deutlich ab

Die Inflationsrate hat im August den niedrigsten Stand seit fast dreieinhalb Jahren erreicht. Vor allem Energie wurde für die Verbraucher deutlich günstiger. Doch es gibt auch Inflationstreiber.

29.08.2024

Inflationsrate in Hessen weiter bei 1,8 Prozent
Teuerung

Inflationsrate in Hessen weiter bei 1,8 Prozent

Energie ist im Juli im Vorjahresvergleich deutlich günstiger - im Durchschnitt. Denn bei einigen Energieträgern gibt es deutliche Aufschläge.

30.07.2024

Verbraucher

Inflation auf niedrigstem Stand seit August 2021

Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug. Vor allem gesunkene Energiepreise dämpfen. Doch für Lebensmittel müssen Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Oktober deutlich mehr zahlen als ein Jahr zuvor.

08.11.2023