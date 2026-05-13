Autoindustrie

Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste

Der kriselnde Automobilsektor macht auch den Zulieferern zu schaffen. Der Ingenieurdienstleister Bertrandt meldet Verluste – und musste Stellen in Deutschland abbauen.

16,42 Millionen Euro Verlust machte das Unternehmen aus Ehningen laut seinem Halbjahresbericht. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
16,42 Millionen Euro Verlust machte das Unternehmen aus Ehningen laut seinem Halbjahresbericht. (Archivbild)

Ehningen (dpa/lsw) - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat weiter mit der Krise im Automobilsektor zu kämpfen. Im vergangenen Halbjahr betrug der Verlust 18,483 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Ehningen (Kreis Böblingen) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 14 Millionen Euro.

Bild

Gründe seien neben der anhaltenden Krise des Automobilsektors Projektverschiebungen bei einzelnen Kunden und der Iran-Konflikt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. «In Kombination mit anhaltenden Handelskonflikten besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Schwächephase anhält und die Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2026 erneut rückläufig sein könnte», teilte Bertrandt weiter mit. 

Der Umsatz des Unternehmens, an dem der Sportwagenbauer Porsche mit 28,97 Prozent beteiligt ist, lag bei rund 455 Millionen Euro. Und ist damit um etwa 12 Prozent eingebrochen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Stellenabbau an deutschen Standorten

Bild

Insbesondere an den deutschen Standorten habe es außerdem einen Stellenabbau gegeben. Das Unternehmen teilte mit, dass es 11.744 Mitarbeitende und somit 1.437 weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beschäftige. Bertrandt unterhält Standorte in Europa, den USA, Afrika und China. Die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland war zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Baywa meldet 1,6 Milliarden Euro Verlust

03.07.2025

Krise in der Autoindustrie: ZF mit Milliardenverlust
Jahresbilanz

Krise in der Autoindustrie: ZF mit Milliardenverlust

Beim Autozulieferer ZF kriselt es gewaltig. Der Konzern machte im vergangenen Jahr einen riesigen Verlust. Der Ausblick für 2025 lässt nicht auf Besserung hoffen.

20.03.2025

Ifo-Expertin trotz Krise zuversichtlich für Autoindustrie
Elektro-Transformation

Ifo-Expertin trotz Krise zuversichtlich für Autoindustrie

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Die Stimmung ist schlecht, Platzhirsch VW baut Jobs ab. Doch abschreiben sollte man die Branche laut Ifo-Institut nicht.

05.09.2024

Automobilindustrie

Studie: Kluft zwischen Zulieferern und Herstellern wächst

Die Zulieferer in Deutschland konnten 2022 nicht mit den Automobilherstellern mithalten. Sie wuchsen bei weitem nicht so stark und reduzierten Personal. Ein Experte prognostiziert weitere Stellenstreichungen in diesem Jahr.

09.04.2023

Studie

Kluft zwischen Zulieferern und Automobilherstellern wächst

Die Zulieferer in Deutschland konnten 2022 nicht mit den Autoherstellern mithalten. Sie wuchsen bei weitem nicht so stark und reduzierten Personal. Ein Experte prognostiziert weitere Stellenstreichungen.

09.04.2023