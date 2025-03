Innenausschuss tagt zu Gewalttaten in Berlin und Mannheim

Berlin (dpa) - Um Informationen zu den jüngsten Gewalttaten in Mannheim und am Holocaust-Mahnmal in Berlin einzuholen, treffen die Mitglieder des Innenausschusses des Bundestages an diesem Dienstagnachmittag zu einer Sondersitzung. Er habe die Sitzung nach einhelligem Votum der Fraktionen einberufen, teilte der amtierende Vorsitzende des Ausschusses, Lars Castellucci (SPD), mit.