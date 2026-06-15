Innere Sicherheit

Innenminister debattieren über Kindesmissbrauch und Cannabis

Mehr Kinderschutz im Internet, mehr Kampf gegen Linksextremismus - was noch sind Hessens Themen bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche?

Kindesmissbrauch gehört nach Ansicht vieler Ermittler zu den abscheulichsten Verbrechen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Kindesmissbrauch gehört nach Ansicht vieler Ermittler zu den abscheulichsten Verbrechen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen dringt bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche auf Antworten bei Fragen zum Schutz von Kindern vor Missbrauch und zur Bekämpfung des Linksextremismus. Bei der Tagung von Mittwoch bis Freitag (17. bis 19.6.) in Hamburg will Innenminister Roman Poseck (CDU) laut seiner Sprecherin zudem die Themen «Schwächen» in der Migrationspolitik und beim Cannabisgesetz vorantreiben. 

  • Mit Blick auf den Kinderschutz dringt Hessen auf eine Einigung über die sogenannte CSA-Verordnung auf europäischer Ebene. Mit dem Auslaufen einer Übergangsregelung dürfen Online-Plattformen Inhalte nicht mehr in der bisherigen Form rechtssicher auf Darstellungen von Kindesmissbrauch überprüfen. Ziel ist laut Hessens Innenministerium unter anderem die Einrichtung eines Zentrums in der EU, das dem US-amerikanischen National Center for Missing & Exploited Children (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) entspricht. Dieses informiert andere Staaten - oft effektiv - über mutmaßliche Verbrechen mit Kindern. 

Nach Anschlägen auf die Stromversorgung geraten wiederholt Linksextremisten in Verdacht. (Symbolbild) Foto: Lilli Förter/dpa
Nach Anschlägen auf die Stromversorgung geraten wiederholt Linksextremisten in Verdacht. (Symbolbild)

  • Im Kampf gegen Linksextremismus verweist das Ministerium auf die wachsende Zahl von Straftaten inklusive Anschlägen auf die Stromversorgung. Nötig sei daher, sich beim Bund für ein Komplettverbot des Portals indymedia.org einzusetzen. Dieses ist Poseck zufolge «das wichtigste Informations- und Propagandamedium der linksextremen Szene». Daneben seien für tiefere Erkenntnisse Bundeslagebilder zum gewaltorientierten Linksextremismus nötig. Zugleich hat Poseck aber auch wiederholt den Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie bezeichnet. 
  • Hessen hat zudem die Zukunft in Deutschland lebender Syrer auf die Tagesordnung der Innenministerkonferenz gesetzt - mit Blick auf das Ende des Bürgerkrieges in ihrer Heimat. Minister Poseck betont: «Wer arbeitet, Deutsch spricht, seinen Lebensunterhalt selbst sichert und sich an die Gesetze hält, kann eine Bleibeperspektive erhalten. Wer hingegen straffällig geworden ist oder dauerhaft von Sozialleistungen abhängt, muss zurückkehren.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) bespricht diese Woche mit seinen Amtskollegen die deutsche Sicherheitslage. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) bespricht diese Woche mit seinen Amtskollegen die deutsche Sicherheitslage. (Archivbild)

  • Im allgemeinen Kampf gegen das Untertauchen ausreisepflichtiger Flüchtlinge will Poseck bei der IMK erneut auf seine Forderung pochen, vor Abschiebungen Handyortungen zu ermöglichen. Denn oft scheiterten Rückführungen daran, dass die «Zielperson» verschwunden sei.
  • Weiterhin dringt der hessische Innenminister auf Korrekturen bei der Teillegalisierung von Cannabis. Diese schränke für die Polizei die Möglichkeiten der Kontrolle deutlich ein. Der Schwarzmarkt boome. Die legale Besitzmenge sei mit 25 Gramm, also etwa 83 Joints, «schlicht zu hoch» und fördere so «den missbräuchlichen Straßenhandel».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen stärkt Kampf gegen Einbrüche und Linksextremismus
Landtagsplenum

Hessen stärkt Kampf gegen Einbrüche und Linksextremismus

Kurz vor der Regierungserklärung des Innenministers Poseck zur Kriminalität sterben in Hessen drei Menschen bei Gewaltverbrechen. Was sagt er bei seiner Rede im Landtag zu den Fällen?

17.03.2026

Hessen reagiert auf mehr Einbrüche und mehr Linksextremismus
Landtagsplenum

Hessen reagiert auf mehr Einbrüche und mehr Linksextremismus

Die jüngste Kriminalstatistik der Polizei hat für Hessen Licht und Schatten gezeigt. Innenminister Poseck will in einer Regierungserklärung im Landtag neue Maßnahmen vorstellen. Worum geht es konkret?

17.03.2026

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach
Wahlkampf

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach

Der Hessische Innenminister Roman Poseck gibt auf Einladung der Ortsverbände aus dem Überwald und Gorxheimertal Einblick in die Themen Sicherheit und Wirtschaft.

21.01.2026

Poseck: Durchwachsene Ergebnisse bei Innenministerkonferenz
Debatte nach Messerangriff

Poseck: Durchwachsene Ergebnisse bei Innenministerkonferenz

Der Messerangriff in Aschaffenburg hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Wie bewertet Hessens Innenminister Poseck ein digitales Krisentreffen mit seinen Amtskollegen?

27.01.2025

Polizeieinheit gegen Kindesmissbrauch: Tausende Beschuldigte
Kriminalität

Polizeieinheit gegen Kindesmissbrauch: Tausende Beschuldigte

Seit vier Jahren ist in Hessen eine Ermittlergruppe gegen Verbrechen an Kindern aktiv. Der Innenminister spricht von Erfolgen. Viele Hinweise bekommen die Experten von einem anderen Kontinent.

01.10.2024