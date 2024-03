Innenminister: Keine konkrete Terrorgefahr für Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau gibt es für Hessen nach den Worten von Innenminister Roman Poseck aktuell keine Hinweise auf eine konkrete Terrorgefahr. «Gleichwohl gibt es nach wie vor eine abstrakte Gefahr», teilte der CDU-Politiker am Montag in Wiesbaden mit. Die Sicherheitsbehörden seien sehr wachsam. «Sie beziehen die aktuellen Entwicklungen in die Vorbereitungen auf die kommenden Ereignisse, wie Gottesdienste, Ostermärsche und sonstige Versammlungen, ein», erläuterte er auf die Frage nach einer möglichen Bedrohungslage in Deutschland. Schutzmaßnahmen würden bei Bedarf angepasst, ergänzte Poseck. Dies gelte auch für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. «Wir werden alles daransetzen, dass die Osterfeiertage, sonstige Versammlungen und die EM friedlich und sicher stattfinden können.»