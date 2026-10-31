Innenminister: Verletzte Polizisten bei Demo in Frankfurt
Über Stunden bleibt der Protest in Frankfurt weitgehend friedlich, dann fliegen Böller und Steine. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein – mehrere Beamte werden verletzt.
Frankfurt/Main (dpa) - Durch Ausschreitungen bei einer Demonstration in Frankfurt sind nach ersten Erkenntnissen des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) mehrere Polizisten verletzt worden. «Ein Beamter ist möglicherweise auch etwas schwerer verletzt, aber das bedarf noch der weiteren Aufarbeitung», sagte Poseck am frühen Abend.
Zuvor hatte die Polizei die Demonstration der Initiative «Gen Z regelt» nach wiederholten Böller- und Steinwürfen für aufgelöst erklärt. Leider habe sich die Warnung bewahrheitet, dass sich linksextremistisches Gewaltpotenzial unter diese Demonstration mischen werde, sagte der Innenminister. «Wir gehen von ungefähr 100 linksextremistisch motivierten Gewalttätern aus. Diese haben die Polizei massiv angegriffen mit Flaschenwürfen, mit Steinen und mit Pyrotechnik.»
Auch Wasserwerfer der Polizei waren zwischenzeitlich im Einsatz. Die Polizei habe die Situation unter Kontrolle, betonte Poseck.
In der Spitze hatten sich laut Polizei rund 8.000 Menschen an der Kundgebung mit Demonstrationszug beteiligt. Die Veranstalter sprachen sogar von 9.000 Teilnehmern.