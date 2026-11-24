Frankfurt/Herborn (dpa/lhe) - Weil er Teil einer internationalen Bande gewesen sein soll, die im großen Stil die Einfuhr von Kokain aus Südamerika verantwortet haben soll, ist ein Mann von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert worden. Bereits im Juni waren Wohnungen und Geschäftsräume im mittelhessischen Herborn und an zwei Orten in den Niederlanden durchsucht worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sowie das Zollfahndungsamt und die Polizei in Frankfurt gemeinsam mitteilten.

Die drei Männer sollen demnach zwischen Juni 2024 und Januar 2026 Teil einer international agierenden kriminellen Organisation gewesen sein, die für die Einfuhr von Kokain im Tonnenbereich verantwortlich gewesen sein soll. Die Drogen sollen unter anderem aus Brasilien und Kolumbien per Luftfracht oder mit Containerschiffen nach Deutschland gebracht worden sein.

Verdacht: Firmen übernommen und als Scheinfirmen genutzt

Zur Organisation und Abwicklung des Schmuggels sollen die Bandenmitglieder laut den Angaben bereits bestehende Firmen mit Sitz in Deutschland faktisch übernommen habe. Diese sollen dann als Scheinfirmen genutzt worden sein, «um dadurch die Kokainlieferungen aus Südamerika zu koordinieren und den illegalen Kokainschmuggel als vermeintlichen Import legaler Waren zu verschleiern», hieß es. Diese Firmen hatten ihren Sitz demnach unter anderem in Hessen.

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Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei dem am Montag ausgelieferten Beschuldigten um einen 57-jährigen Mann, der in den Niederlanden festgenommen worden war. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.