Invasive Ameise Tapinoma in rund 90 Kommunen nachgewiesen

Karlsruhe (dpa) - Die Ameisen sind los: Trotz aller Bemühungen hat die Zahl der Kommunen, in denen sich die invasive Art Tapinoma magnum nachgewiesenermaßen niedergelassen hat, ein neues Hoch erreicht. In rund 90 Städten und Gemeinden in fast 25 Land- und Stadtkreisen hat sich das Tier nach Angaben des baden-württembergischen Umweltministeriums inzwischen breitgemacht.

Die Ameise bevölkert Fugen und Nischen, krabbelt über Terrassen, treibt auch in Innenräumen ihr Unwesen und Bewohner zur Verzweiflung. Der Südwesten hat nach Angaben des Ameisenexperten Manfred Verhaagh die bundesweit höchste Anzahl an von den Tieren heimgesuchten Gemeinden.

Bundesweit größte Ameisenkolonie in Karlsruhe

Im Karlsruher Stadtteil Neureut wohnt die nach Experteneinschätzung wohl größte Kolonie Deutschlands mit Milliarden Exemplaren auf etwa 100 Hektar, wie Karen Eßrich von der Stadt Karlsruhe berichtet. Die Folgen sind gravierend. «Es gibt Menschen, die nicht mehr in den Urlaub fahren, die Schlafstörungen haben, die depressiv werden - das sind schon Nebenwirkungen dieser Ameisenplage», sagt Andreas Martens. Er leitet das Institut für Biologie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und hilft der besonders betroffenen Stadt mit von ihm entwickelten Fallen.

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Foto: Uli Deck/dpa Kochend heißes Wasser wird zur Bekämpfung eingesetzt.

Ausrottung unmöglich

Die Ausrottung der Art ist nicht realistisch erreichbar, sagt das Umweltministerium. Empfohlen wird für die Bekämpfung eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Eine Möglichkeit sind Heißwassergeräte, mit denen wie in Karlsruhe oder Kehl (Ortenaukreis) Ameisen, ihre Nester und ihre Brut mit heißem Wasser besprüht werden. Fraßköder oder professionelle Schädlingsbekämpfung mit Insektenvernichtungsmitteln sind eine andere.