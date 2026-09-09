Triathlon

Ironman: Beide EM-Rennen 2027 in Frankfurt

Im kommenden Jahr werden die EM-Titel auf der Langdistanz wieder an einem Ort vergeben - und zwar in Frankfurt. Das geht aus dem neuen Ironman-Rennkalender hervor. Hamburg ist nicht mehr dabei.

Die Triathlon-EM über die Langdistanz findet 2027 vor der Frankfurter Skyline statt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Triathlon-EM über die Langdistanz findet 2027 vor der Frankfurter Skyline statt. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Frankfurt am Main ist am 27. Juni 2027 Austragungsort der EM-Rennen bei Männern und Frauen über die Triathlon-Langdistanz. Das gab die Ironman Group in ihrem Rennkalender für die kommende Saison bekannt. Damit werden erstmalig seit 2022 wieder beide Titel im Rahmen einer Veranstaltung vergeben. 

Die Hansestadt Hamburg geht dagegen leer aus. In der Elbmetropole hatten in den vergangenen fünf Jahren viermal die Frauen und einmal die Männer um die Medaillen auf der Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen gekämpft.

Weitere Station der Pro Series ist das 70.3-Rennen in Leipzig. Am 8. August findet dort das letzte Rennen über die halbe Distanz vor der WM in Chattanooga (USA) statt, die am 28. und 29. August ausgetragen wird. Die Ironman-WM wiederum findet am 9. Oktober auf Hawaii statt.

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