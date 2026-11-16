Irrfahrt von Gießen: Staatsanwalt fordert Psychiatrie

Gießen (dpa) - In der Hauptverhandlung um eine Irrfahrt mit Verletzten in Gießen hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten in der Psychiatrie gefordert. Der Mann habe das Auto «pervertiert und als Waffe im Straßenverkehr gegen Menschen eingesetzt», sagte Staatsanwalt Tom Bayer in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Gießen. Damit sei ein Mordmerkmal gegeben. Zugleich sei die Einsichtsfähigkeit des Mannes laut psychiatrischem Gutachten «nicht ausschließbar aufgehoben», was ihn gefährlich mache. «Im unbehandelten Zustand sind weitere Straftaten solcher Art von ihm zu erwarten», sagte Bayer.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last. Am Abend des 22. Dezembers 2025 soll er zunächst in seinem Auto mit einem anderen Wagen zusammengestoßen sein. Danach soll er auf die Gegenspur gewechselt und mit erhöhter Geschwindigkeit gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren sein, der durch den Aufprall in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert wurde.

Nebenklägerin berichtete von «Martyrium»

Dort habe das Auto eine Passantin erfasst, die schwer verletzt worden sei und bis heute mit den Folgen der Tat zu kämpfen habe, sagte Bayer. Danach soll der Mann teils über den Gehweg weitergefahren sein und zwei weitere Menschen leicht verletzt haben. Nachdem er mit dem Wagen noch gegen ein geparktes Auto geprallt sein soll, wurde er festgenommen.

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Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann den Tod der Passantin, die als Nebenklägerin in dem Sicherungsverfahren auftritt, zumindest billigend in Kauf nahm. Die Frau hatte zahlreiche Knochenbrüche erlitten und musste zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden. Während des Prozesses habe die Frau «von ihrem Martyrium in einer beeindruckenden, kraftvollen Weise» berichtet, so der Staatsanwalt.

Staatsanwalt: Fahrt war «maximal gefährlich»

Die chaotische Fahrt in der zum Tatzeitpunkt vollen Stadt sei «maximal gefährlich gewesen», sagte Bayer. Nach den einzelnen Kollisionen habe der Beschuldigte jeweils «völlig unbeeindruckt» seinen Wagen wieder beschleunigt und die Fahrt fortgesetzt. «Das war kein Unfall, das war zielgerichtet, bewusst.» Betroffene und Zeugen hätten die Geschehnisse dramatisch erlebt und während der Verhandlung verdeutlicht, «wie sehr sie teilweise noch unter den Ereignissen leiden».

Ein Motiv für die Irrfahrt sieht der Staatsanwalt dagegen nicht. Bei dem Beschuldigten handele es sich weder um einen Extremisten oder Terroristen noch um einen «kaltblütigen Killer, der aus Lust zu töten diese Tat begangen hat». Vielmehr sei der Mann «schwer krank, und das große Problem ist: Er hat keinerlei Krankheitseinsicht.»

Verteidiger stellt sich Plädoyer des Staatsanwalts nicht entgegen

Einer der Verteidiger des Beschuldigten wandte sich zunächst an die Nebenklägerin und sprach ihr seinen Respekt aus. Schon beim Sichten der Akte habe man sich die Frage gestellt: «Mein Gott, wie hat denn diese Frau das überlebt?», so der Rechtsanwalt. «Sie sind eine ganz starke Persönlichkeit, wie Sie das alles hier gemeistert haben. Den Hut kann man hier gar nicht tief genug vor Ihnen ziehen.» Er wünsche ihr, dass sie bald wieder ihrem Hobby Wandern nachgehen und das Trauma überwinden könne.

Den Anträgen der Staatsanwaltschaft habe man «nichts hinzuzufügen» und trete diesen entsprechend «nicht entgegen», sagte der Verteidiger. Auch seinem Mandanten wünsche er, dass dank einer neuen Medikation eine Besserung eintrete.

Urteil soll am 27. November fallen