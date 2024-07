Islamistischer Verein verboten - Durchsuchung auch in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Verbot des bundesweit tätigen Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) sind in Frankfurt am Main und Bad Homburg drei Objekte von der Polizei durchsucht worden. Wie Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) mitteilte, handelt es sich um den Vereinssitz des Zentrums der Islamischen Kultur Frankfurt e.V. und die Wohnräume zweier Vereinsvorstände.

Als sogenanntes nachgeordnetes Zentrum sei die Frankfurter Vereinigung weisungsgebunden sowie personell und finanziell abhängig vom IZH. Laut Innenministerium sind in Hessen 83 Einsatzkräfte beteiligt. Betroffen von den Vollzugs- und Ermittlungsmaßnahmen seien darüber hinaus zwei Bankkonten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das IZH verboten, weil es nach Einschätzung ihres Ministeriums die Errichtung einer autoritär-islamischen Herrschaft propagiert. Es verbreite als direkte Vertretung des iranischen «Revolutionsführers» in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten «Islamischen Revolution» in Deutschland, hieß es in einer Mitteilung.