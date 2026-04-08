Ist 35 für den FC Augsburg die neue 40?

Augsburg (dpa) - Jeffrey Gouweleeuw oder Noahkai Banks: Als Ersatz für den Gelb-gesperrten Abwehrchef Keven Schlotterbeck kommen beim FC Augsburg im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky) zwei Kandidaten infrage. «Das sind die zwei Optionen», sagte Trainer Manuel Baum über den lange am Knie verletzten Gouweleeuw (34) und dessen jungen Herausforderer Banks (19). Beide saßen beim 1:1 gegen den Hamburger SV vor einer Woche auf der Ersatzbank.

Gouweleeuw, der während seiner Abwesenheit von Schlotterbeck als Kapitän vertreten wurde, komme seinem «Leistungsstand, den er vor seiner Verletzung hatte, immer näher», befand Baum vor dem 29. Spieltag. Im defensiven Mittelfeld sind zudem Han-Noah Massengo und Kristijan Jakic wieder Start-Optionen. Man habe ein «bisschen ein Luxusproblem», meinte Baum sogar.

Baum will die 35 Punkte vollmachen

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Für den FC Augsburg war das 0:3 gegen Hoffenheim in der Hinrunde eine Zäsur. Trainer-Novize Sandro Wagner musste gehen, Baum löste ihn mit Erfolg ab. «Mega Spaß» habe er bisher gehabt, sagte der eigentliche Leiter Entwicklung und Fußballinnovation beim FCA. «Lust habe ich weiter in Augsburg zu arbeiten.» Geklärt ist allerdings immer noch nicht, ob Baum auch über den Sommer hinaus Trainer bleibt. Man wartet im Verein ab.