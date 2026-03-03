Kommunen

IT-Panne legt Zulassungsstellen lahm - Bodensee betroffen

Wer am Bodensee ein neues Auto zulassen oder einen Führerschein beantragen wollte, hatte zuletzt vielerorts Pech. Wie kam es zu der Störung bei den Führerschein- und Zulassungsstellen?

Ein Fehler bei einem Softwareupdate sorgte laut einem Sprecher der Behörde für die Störung. (Archivbild) Foto: picture alliance / Armin Weigel/dpa
Ein Fehler bei einem Softwareupdate sorgte laut einem Sprecher der Behörde für die Störung. (Archivbild)

Friedrichshafen/München (dpa/lsw) - Eine IT-Panne hat die Führerschein- und Zulassungsstellen im Bodenseekreis und zahlreichen bayerischen Kommunen für einen Tag lahmgelegt. Die Störung sei in der Nacht behoben worden, sagte ein Sprecher der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) in München. Ursache sei ein Fehler bei einem Softwareupdate am Wochenende gewesen. Dieser sei dann am Montag aufgefallen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Bodensee und in den anderen Regionen sei es an dem Tag nicht möglich gewesen, Fahrzeuge zuzulassen oder Führerscheine auszustellen. «Die AKDB und der Softwarehersteller bedauern die durch die Störung entstandenen Unannehmlichkeiten bei Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kommunen», teilte der Sprecher mit. 

Wiederholte IT-Panne

Es ist nicht das erste Mal, dass eine IT-Panne die Zulassungsstellen ausbremst. Im vergangenen April war es nach Angaben des AKDB-Sprechers wegen eines anderen technischen Fehlers zuletzt zu einer Störung für einen Tag gekommen. Im November 2023 sorgte eine Netzwerkstörung stundenlang für Probleme bei 80 Zulassungs- und Führerscheinstellen bundesweit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bedienfehler führte zu Panne bei neuer Bodensee-Fähre
Schifffahrt

Bedienfehler führte zu Panne bei neuer Bodensee-Fähre

Die Autofähre «Richmond» wurde am vergangenen Sonntag nach einer Panne auf dem Bodensee abgeschleppt. Nun ist klar, wie es dazu kam.

13.03.2025

Neue Bodensee-Fähre treibt nach Motorpanne im Wasser
Panne

Neue Bodensee-Fähre treibt nach Motorpanne im Wasser

Die Autofähre «Richmond» musste am Sonntag nach einer Panne auf dem Bodensee abgeschleppt werden. Für die Passagiere gab es Freibier.

10.03.2025

AfD-Chefin Weidel verpasst Direktmandat im Bodenseekreis
Bundestagswahl

AfD-Chefin Weidel verpasst Direktmandat im Bodenseekreis

Die Frage nach ihrem Wohnsitz hört die AfD-Kanzlerkandidatin nicht gern. In ihrem Wahlkreis am Bodensee verfehlt sie den ersten Platz.

23.02.2025

Netzwerkstörung legt Volkswagen lahm – Produktion steht still

27.09.2023

Verkehr

Autofahrer am Bodensee mit mehr als vier Promille erwischt

24.03.2023