IT-Panne trifft Tegut - den Flughafen Frankfurt nur bedingt

Frankfurt/Main/Fulda (dpa/lhe) - Die globale Computerstörung hat auch in Hessen Auswirkungen gehabt. Der Lebensmittelhändler Tegut mit Sitz im osthessischen Fulda schloss wegen nicht funktionierender Kassensysteme vorübergehend die 340 Filialen in Deutschland, wie das Unternehmen mitteilte. Laut Tegut gab es ein «flächendeckendes, technisches Problem im Rahmen der globalen Störung durch ein Softwareupdate eines IT-Dienstleisters». Am Mittag arbeiteten die Systeme in mehr als der Hälfte der Märkte wieder und die Läden waren wieder offen.