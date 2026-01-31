IT-Störung: Betrieb in Wiesbadener Krankenhaus eingeschränkt
Wegen einer IT-Störung nimmt das Sankt Josefs-Hospital in Wiesbaden aktuell keine Notpatienten auf. Was das für Patienten und den Ablauf im Krankenhaus bedeutet.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Betrieb des Sankt Josefs-Hospitals in Wiesbaden ist aufgrund technischer Probleme ist vorübergehend eingeschränkt. «Die Klinikleitung bittet die Bevölkerung, die Notaufnahme und den Kreißsaal vorübergehend nicht aufzusuchen. In medizinischen Notfällen wird empfohlen, sich an umliegende Krankenhäuser oder den Rettungsdienst zu wenden», hieß es in einer Mitteilung der Stadt.
Es gehe um eine IT-Störung, «die wir derzeit versuchen, in Gang zu bekommen», sagte der Geschäftsführer der Klinik, Martin Bosch. Ursache sei ein technischer Defekt im System. Und, so betont er: «Es handelt sich nicht um einen Hackerangriff, sondern um eine interne IT-Störung.» Wann die Klinik wieder voll betriebsfähig ist, sei unklar.
Derzeit würden keine Notpatienten aufgenommen, sagte Bosch. Das IT-Problem erstrecke sich aufs ganze Krankenhaus. Die Patienten, die bereits in der Klinik seien, könnten aber vollumfänglich versorgt werden. Notoperationen könnten theoretisch durchgeführt werden. Geplante Operationen würden am Wochenende ohnehin nicht stattfinden.
Die zuständigen Teams würden mit Hochdruck an der Behebung der Störung arbeiten, um den regulären Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen, hieß es in der Mitteilung der Stadt. Sobald dies der Fall ist, werde die Stadt Wiesbaden informieren. «Die Klinikleitung bittet um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen», hieß es.