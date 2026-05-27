J.P. Morgan-Lauf: 5,6 Kilometer und 40.000 Bananen
Jedes Jahr treten Tausende bei dem Firmenlauf in Frankfurt an. Auch in einer Woche ist es wieder so weit. Ein Überblick in Zahlen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehntausende Menschen gehen am kommenden Mittwoch (3. Juni) beim J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt an den Start. In der Innenstadt werden dafür mehrere Straßen gesperrt.
Die ersten Sperrungen gibt es am Lauftag gegen 13.45 Uhr. «Gegen 23 Uhr am Veranstaltungstag ist mit einem Ende der letzten Absperrmaßnahmen zu rechnen», hieß es. Teilnehmerinnen und Besucher sollten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
4.500 Meter Absperrzaun
An der 5,6 Kilometer langen Strecke werden laut Veranstalter rund 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Demnach werden rund 4.500 Meter Absperrzaun aufgebaut. Einzelne Aufsteller mit dem Logo des Laufs sind in Frankfurt jetzt schon zu sehen.
Ob es am 3. Juni auch sonnig und warm ist und das Wetter für manche Läufer zum Problem werden könnte, bleibt abzuwarten. Laut Veranstalter stehen rund 38.500 Liter Wasser und 40.000 Bananen für die Läuferinnen und Läufer bereit.
Die J.P. Morgan Chase Corporate Challenge gibt es laut Veranstalterangaben seit vielen Jahren. «Frankfurt ist der größte Lauf der internationalen Serie.»