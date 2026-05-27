Zehntausende Läufer

J.P. Morgan-Lauf: 5,6 Kilometer und 40.000 Bananen

Jedes Jahr treten Tausende bei dem Firmenlauf in Frankfurt an. Auch in einer Woche ist es wieder so weit. Ein Überblick in Zahlen.

Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu dem Firmenlauf erwartet. (Archivbild) Foto: Lukas Kastner/dpa
Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu dem Firmenlauf erwartet. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehntausende Menschen gehen am kommenden Mittwoch (3. Juni) beim J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt an den Start. In der Innenstadt werden dafür mehrere Straßen gesperrt. 

Die ersten Sperrungen gibt es am Lauftag gegen 13.45 Uhr. «Gegen 23 Uhr am Veranstaltungstag ist mit einem Ende der letzten Absperrmaßnahmen zu rechnen», hieß es. Teilnehmerinnen und Besucher sollten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

4.500 Meter Absperrzaun

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An der 5,6 Kilometer langen Strecke werden laut Veranstalter rund 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Demnach werden rund 4.500 Meter Absperrzaun aufgebaut. Einzelne Aufsteller mit dem Logo des Laufs sind in Frankfurt jetzt schon zu sehen.

Ob es am 3. Juni auch sonnig und warm ist und das Wetter für manche Läufer zum Problem werden könnte, bleibt abzuwarten. Laut Veranstalter stehen rund 38.500 Liter Wasser und 40.000 Bananen für die Läuferinnen und Läufer bereit.

Die J.P. Morgan Chase Corporate Challenge gibt es laut Veranstalterangaben seit vielen Jahren. «Frankfurt ist der größte Lauf der internationalen Serie.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Firmenlauf - Zehntausende Läufer joggen durch Frankfurt
Firmenlauf

Firmenlauf - Zehntausende Läufer joggen durch Frankfurt

Mehr als 60.000 Menschen haben sich für die 31. Auflage des J.P. Morgan-Laufs angemeldet. Autofahrer müssen warten - die Strecke führt durch die Frankfurter Innenstadt.

04.06.2025

Joggen mit Kollegen: Zehntausende Teilnehmer beim Firmenlauf
Firmenlauf

Joggen mit Kollegen: Zehntausende Teilnehmer beim Firmenlauf

Bereits zum 31. Mal findet der J.P. Morgan-Lauf mitten in Frankfurt statt. Für die Großveranstaltung werden etliche Straßen gesperrt.

03.06.2025

Zehntausende bei Frankfurter Firmenlauf
Freizeitsportler

Zehntausende bei Frankfurter Firmenlauf

Jogging-Look statt Büro-Outfit: Tausende sind mit Kolleginnen und Kollegen beim Firmenlauf dabei. Der findet in Frankfurt bereits zum 30. Mal statt.

05.06.2024

Leute

Zehntausende bei Firmenlauf in Frankfurt gestartet

14.06.2023

Freizeit

Firmenlauf in Frankfurt mit mehr als 55.000 Teilnehmern

13.06.2023