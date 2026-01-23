Bild
Kriminalität

Jährlich Tausende Straftaten in Hessens Heimen und Kliniken

Eine Pflegerin soll medizinische Geräte entfernt und so den Tod von Patienten riskiert haben. Wie viele Straftaten werden alljährlich in den Einrichtungen für Senioren und Kranke in Hessen gezählt?

Kliniken und Seniorenheime beherbergen besonders schutzbedürftige Menschen. Was aber, wenn Mitarbeiter kriminell werden? (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Kliniken und Seniorenheime beherbergen besonders schutzbedürftige Menschen. Was aber, wenn Mitarbeiter kriminell werden? (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Festnahme einer Pflegerin wegen des Verdachts des dreifachen versuchten Mordes rückt eine Statistik in den Fokus: Jedes Jahr kommt es zu mehreren tausend Straftaten aller Art in Hessens Seniorenheimen und Krankenhäusern. Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, waren es 3099 Fälle im Jahr 2024 - nach 2.663 im Vorjahr und 2.949 Fällen im Jahr 2022.

Die Zahl der Straftaten in Seniorenheimen und Kliniken, bei denen es sogar zu Gewalt gekommen ist, bezifferte das LKA auf 100 im Jahr 2024, 98 im Vorjahr und 93 im Jahr 2022 in Hessen. Davon konnten jeweils zwischen 80 und 90 Fälle aufgeklärt werden. Die Statistik der landesweiten Fallzahlen im Jahr 2025 liegt noch nicht vor.

Drei Wachkomapatienten in kritischem Zustand

Die Polizei hatte kürzlich im Main-Taunus-Kreis eine 53-jährige Pflegerin festgenommen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen vor, in einem Seniorenheim in Nachtschichten bei drei Wachkomapatienten medizinische Geräte entfernt zu haben. Ihr Motiv sei gewesen, nachts «nicht durch optische oder akustische Alarmsignale gestört und zu pflegerischen Handlungen veranlasst zu werden». Damit soll die examinierte Pflegerin den Tod der Patienten «zumindest billigend in Kauf genommen haben». Diese befanden sich bereits in einem kritischen Zustand, als sie gerettet wurden.

Die Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft, ihre Wohnung wurde durchsucht. Zu den Tatvorwürfen habe sie sich geäußert, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies, Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Zu ihren Aussagen würden jedoch keine Angaben gemacht. 

Das betroffene Seniorenheim hatte Anfang März 2025 Anzeige erstattet. Der Festnahme der Frau seien wegen des gravierenden Tatvorwurfs umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, erklärte Mies. So seien etwa Zeugen vernommen, medizinische Unterlagen ausgewertet und Sachverständigen-Gutachten in Auftrag gegeben worden.

