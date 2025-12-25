Bild
Kriminalität

Jagdpächter findet tote Bulldogge im Wald

In einem Müllsack liegt im Baden-Badener Wald ein totes Tier. Vieles ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
