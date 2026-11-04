Jagdzeit ohne Abschuss von Jungwölfen beendet

Greifenstein (dpa/lhe) - Nach dem Ende der Jagdzeit ist die Zukunft der Greifensteiner Wölfe wieder offen. Innerhalb der am Samstag abgelaufenen Jagdzeit seien nicht wie vorgesehen zwei Jungwölfe aus dem Rudel erlegt worden, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Kassel der Deutschen Presse-Agentur. Im kommenden Jahr erfolgt vor Beginn einer neuen Jagdzeit eine neue Bewertung. Dabei würden Prognosen zum erwarteten Nachwuchs zugrundegelegt, wie ein Sprecher des beim Landesbetrieb HessenForst angesiedelten Wolfszentrums sagte. «Die Beteiligten hoffen darauf, dass sich der Umgang mit dem Wolf normalisiert.»

Erst Ende September hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof nach einem juristischen Tauziehen endgültig grünes Licht für den Abschuss von zwei Jungwölfen im Lahn-Dill-Kreis gegeben. Damit hatte der VGH die Beschwerden dreier Umwelt- und Naturschutzvereinigungen zurückgewiesen, die mit Eilanträgen gegen zwei vorherige Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Kassel vorgegangen waren, um Abschüsse zu verhindern.

Basis für den eigentlich geplanten Abschuss war eine Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Kassel (RP) zum «revierübergreifenden Managementplan für das Land Hessen im Jagdjahr 2026/2027». Sie hatte für die Jagdzeit vom 1. Juli bis 31. Oktober im Lahn-Dill-Kreis den Abschuss von insgesamt vier Jungwölfen erlaubt. Weil auf diese Zahl zwei tot aufgefundene Wölfe angerechnet wurden, galt die Abschussfreigabe für zwei Jungwölfe.

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