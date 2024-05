Jahn-Coach Enochs: Aufstiegshoffnung trotz 2:2 «gewachsen»

Regensburg (dpa) - Jahn-Trainer Joe Enochs kündigte dem SV Wehen Wiesbaden gleich nach der ersten intensiven Relegations-Runde einen großen Kampf seiner Regensburger Mannschaft im entscheidenden Rückspiel an. «Das wird ein heißes Spiel», versprach der US-Amerikaner mit Blick auf das Gastspiel des Fußball-Drittligisten am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei den Hessen, die den Zweitliga-Abstieg abwenden wollen.

Nach dem Tor von Angreifer Dominik Kother zum 2:2 (1:0)-Endstand am Freitagabend in der 80. Minute sei sein Glaube an den Aufstieg nicht gesunken, sondern vielmehr «gewachsen», sagte Enochs: «Wenn man so eine erste Halbzeit spielt und so zurückkommt, das gibt der Mannschaft Mut. Wir haben gezeigt, dass wir mit Wehen Wiesbaden mithalten können.»