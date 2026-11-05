Tourstart im Juni

Jan Delay kündigt Tour und neues Album für 2027 an

Von Haltern am See bis zum Hockenheimring: Jan Delay geht 2027 mit seiner Band «Disko No. 1» auf Tour. Was der 50 Jahre alte Hamburger für die neue Show verspricht. Das Album soll im August folgen.

Jan Delay geht 2027 wieder auf Tour und hat auch ein neues Album angekündigt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Jan Delay geht 2027 wieder auf Tour und hat auch ein neues Album angekündigt. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Eine neue Tour und ein neues Album: Jan Delay legt wieder los. Der 50 Jahre alte Hamburger, der mit seiner markanten Stimme im Reggae und im Funk genauso beheimatet ist wie im Pop, im Hip-Hop und im Soul hat nächstes Jahr viel vor. Die Sommertour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz startet am 25. Juni 2027, das neue Album soll dann am 13. August nächsten Jahres erscheinen.

«Es ist das schönste Gefühl, jetzt zu wissen, es kommen ganz neue Songs und damit eine ganz neue Show, eine ganz neue Bühne», sagte Delay der Deutschen Presse-Agentur und kündigte an: «Eine Jan-Delay-Show ist ein zweistündiges, schweißverschmiertes, tanzendes, schreiendes, ekstatisches, jubelndes Dopamin-Event.»

Die Tour mit seiner Band «Disko No. 1» startet am 25. Juni 2027 im nordrhein-westfälischen Haltern am See. Aktuell sind insgesamt 14 Konzerte geplant. Das Heimspiel in Hamburg samt Präsentation des neuen Albums ist für den 13. August 2027 vorgesehen, das Finale am 4. September 2027 am Hockenheimring in Baden-Württemberg.

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Glückseligkeit und Muskelkater

Die Jan-Delay-Fans können dabei einiges erwarten: «Wir packen ganz viele Hits und die Emotionen, die daran geknüpft sind, ganz viel Groove, ganz viel Rums und ganz viele bunte Lichter in einen Topf, schmeißen die Menschen dazu und rühren ganz doll um. Heraus kommt in den meisten Fällen eine langanhaltende, nachhaltige Glückseligkeit sowie ein fetter Muskelkater», sagte der Musiker.

Das neue Album hat noch keinen Titel. Zuletzt war im Mai 2021 «Earth, Wind & Feiern» erschienen.

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