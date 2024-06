Jazzkomponist Darcy James Argue arbeitet mit hr-Bigband

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hr-Bigband wird in den nächsten beiden Spielzeiten mit dem kanadischen Jazzkomponisten Darcy James Argue zusammenarbeiten. Der 49-Jährige sei einer «der aktuell führenden Komponisten der jüngeren Jazz-Generation», sagte der Orchestermanager Olaf Stötzler am Dienstag. Er werde insgesamt vier Projekte mit der Band konzipieren und leiten. Der aus Vancouver stammende und in Brooklyn lebende Argue begann seine musikalische Karriere in der Jazzszene von Montreal, mittlerweile wurde er dreimal für den Grammy nominiert.